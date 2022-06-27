Жена Олега Коробченко стала доверительным управляющим его долей в «Корибе»

Доверительными управляющими долей Олега Коробченко в группе компаний «Кориб» и футбольном клубе «КАМАЗ» стали его супруга Лилия и некий Георгий Гасиев. Об этом говорят данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Так, в управление Лилии Коробченко перешли 100% доли управляющей компании «Кориб», столько же — в ООО «Кориб». Также она стала новым управляющим Агентства по привлечению инвестиций Набережных Челнов (50% в УК), «ТД Текоя» (80%) и футбольного клуба «КАМАЗ» (10%).

Георгию Гасиеву в управление перешли доли Коробченко в компаниях, которые входят в УК «Кориб». Это еще одна ООО «Кориб» (100% доли в УК), «Кориб Металл» (100%), авторемонтный завод «Кориб» (100%), торговый дом «Кориб» (100%). Также Гасиев стал доверительным управляющим в Елабужском аккумуляторном заводе (51%) и ПК «Автолидер» (33,33%).

Фото: tatarstan.ru

Сейчас нераспределенными остались доли уставного капитала АПК «Родина» (50%) и АПК «Союз» (50,1%). Кроме того, не назначен новый руководитель Агентства по привлечению инвестиций Набережных Челнов, который сейчас возглавляет сам новый глава Минпромторга.

Лилия Коробченко с 2016 года зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно выписке из ЕГРИП, ее основной вид деятельности — проведение финансового аудита, налоговое консультирование и услуги бухгалтерского учета.

Георгий Гасиев же является одним из совладельцев ООО «ПК Автолидер». По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка этого предприятия за прошлый год составила 6,78 миллиона рублей, а чистая прибыль — 380 тысяч.

Напомним, 15 июня президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Олега Коробченко на должность вице-премьера и главы Минпромторга республики. В конце мая его назначили исполняющим обязанности на аналогичные должности. До этого последние три года он был депутатом Госсовета региона, работая в Комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству.



«Реальное время» сообщало, что новым генеральным директором группы компаний «Кориб» станет нынешний исполнительный директор Андрей Кожевников.

Артем Гафаров