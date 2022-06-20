Слуцкий о товарищеском матче «Рубина» с «Акроном»: большое количество новичков в разных состояниях

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги сегодняшнего товарищеского матча казанцев с тольяттинским «Акроном». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

По его словам, прошла первая контрольная игра, в ней участвовало большое количество новичков в разных состояниях. Также большая группа игроков пропустила матч из-за микроповреждений. Тренер отметил, что сложно было говорить о цельном качестве игры.

Кроме того, отвечая на вопрос, соответствует ли состав, вышедший в первом тайме, его видению на 80—90 процентов, Слуцкий ответил, что нет. Затем он прокомментировал момент с большим количеством карточек на сегодняшней игре, заявив, что это связано с неготовностью, большим количеством потерь. Некоторым участникам удалось потренироваться только 2 дня.

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» обыграл футбольный клуб «Акрон». Матч, проходивший в столице Татарстана, закончился со счетом 1:0. Единственный гол забил Даниил Кузнецов. Игра для «Рубина» стала первой после вылета в ФНЛ.

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Дарья Акимова