За сутки в Казани произошло 112 ДТП

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани за 18 июня произошло 112 ДТП, из них два с пострадавшими. Так, случились два наезда на пешехода, сообщили в ГИБДД города.

В минувшую субботу задержали девять водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде, и одного без водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставили двоих человек.



Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в этом году зарегистрировано девять ДТП с участием электросамокатов. В них пострадали девять человек, в том числе два ребенка в возрасте 10 и 13 лет.



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Дарья Акимова