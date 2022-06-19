В Набережных Челнах проведут капитальный ремонт здания МВД за 5,2 млн рублей

Управление МВД России по Набережным Челнам объявило четыре тендера на выполнение капитального ремонта в своем здании, расположенном по адресу: пр. Р. Беляева, д.13. Общая стоимость всех контрактов составляет 5,2 млн рублей, а средства выделяются из федерального бюджета. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно первому контракту, подрядчик обязан: произвести замену трубопроводов в гаражных боксах, проложить противопожарный водопровод, сделать ремонт системы отопления в спортзале, а также наружной теплотрассы. Стоимость работ составляет 1,8 млн рублей.

Объектом второй закупки стали: демонтаж и установка оконных и дверных блоков. Речь идет о камерных дверях ДК-1 толщиной 1950 на 920 мм. Окна также должны быть специализированными и иметь защитное стекло Бр3 толщиной 630 на 640 мм. Данная работа будет стоить 1,3 млн рублей.

Третьим тендером стала установка бронекабин с защитой Бр4 толщиной 90 мм и специальным стеклом Бр4 толщиной 72 мм. Кроме того, в них необходимо установить переговорное устройство клиент-кассир. Стоимость контракта — 968 тысяч рублей.

Последним контрактом идут монтажные работы по устройству водосточной системы, кровли и мелких покрытий из листовой стали. На эти цели будет выделен 1 млн рублей.

Основным условием является то, что исполнитель не должен привлекать для производства подрядных работ лиц, имеющих судимость. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 24 июня, итоги подведут 28 июня.

Фото: Максим Платонов

12 июня стало известно, что в Казани проведут капитальный ремонт административного здания УРЛС МВД по Татарстану по ул. К. Маркса, д.19 за 8 млн рублей.

Подрядчик обязуется провести демонтаж кровельного покрытия и разборку конструкции крыши, а также возвести новые кирпичные стены в помещениях и произвести их покраску. Вместе с этим необходимо заменить все старые желобы и водосточные трубы.

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Максим Кокунин