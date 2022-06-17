Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнеуслонский» возглавил Алексей Бортников
Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнеуслонский» возглавил подполковник полиции Алексей Бортников. До назначения на эту должность он с марта 2020 года был начальником полиции отдела МВД России по Заинскому району Татарстана.
Нового начальника коллективу Межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» представил замминистра внутренних дел по Татарстану генерал-майор внутренней службы Алексей Завгороднев. Бортникова он охарактеризовал как опытного оперативника с солидным опытом работы.
Завгороднев пожелал Бортникову оперативно вникнуть в нюансы работы и наладить конструктивный диалог с администрацией Верхнеуслонского района, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Последние восемь лет межмуниципальным отделом МВД России «Верхнеуслонский» руководил Олег Хохорин. Сейчас он возглавляет УВД Зеленодольска.
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Справка
Алексей Андреевич Бортников родился в Ташкенте в 1989 году. Образование получил в Казанском и Уфимском юридических институтах МВД России.
Службу в органах внутренних дел Бортников начал в 2008 году следователем следственного отдела при Бугульминском ОВД МВД по Татарстану. В дальнейшем возглавил отдел по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Бугульминскому району. Потом занял пост замначальника полиции по оперативной работе отдела МВД России по Бугульминскому району.
Алексей Бортников награжден медалью МВД России «За отличие в службе» 3-й, 2-й степени, почетной грамотой МВД по Татарстану, памятным нагрудным знаком «За отличную службу в МВД по РТ». Почетный сотрудник МВД по Татарстану.
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