Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнеуслонский» возглавил Алексей Бортников

Фото: МВД по Татарстану

Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнеуслонский» возглавил подполковник полиции Алексей Бортников. До назначения на эту должность он с марта 2020 года был начальником полиции отдела МВД России по Заинскому району Татарстана.

Нового начальника коллективу Межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» представил замминистра внутренних дел по Татарстану генерал-майор внутренней службы Алексей Завгороднев. Бортникова он охарактеризовал как опытного оперативника с солидным опытом работы.

Фото: МВД по Татарстану

Завгороднев пожелал Бортникову оперативно вникнуть в нюансы работы и наладить конструктивный диалог с администрацией Верхнеуслонского района, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Фото: МВД по Татарстану

Последние восемь лет межмуниципальным отделом МВД России «Верхнеуслонский» руководил Олег Хохорин. Сейчас он возглавляет УВД Зеленодольска.

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Татьяна Демина