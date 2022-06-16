Часовая компания из Татарстана изготовит правительству Омской области подарочные наручные часы

Фото: vk.com/chasy_s_simvolikoy (часы с гербом Татарстана)

Часовая компания «Восток-Тайм» из Чистополя выиграла тендер на изготовление подарочных наручных часов для властей Омской области. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Стоимость контракта, объявленного аппаратом губернатора и правительством Омской области, — 160 тысяч рублей. «Восток-Тайм» предложил изготовить часы за 149,4 тысячи рублей.

Источник: документация на портале госзакупок

Чистопольский завод предоставит 50 кварцевых мужских часов. Они обойдутся в 2 988 рублей за штуку.



Фото: информация из тендера

Согласно техзаданию, циферблат должен быть покрыт ювелирной эмалью. В верхней его части нанесено изображение герба Омской области рельефно-объемным методом — металлизированный стикер золотого цвета, в нижней части циферблата надпись «От губернатора Омской области». Часовые знаки, накладные, объемные, золотистого цвета. Ремешок должен быть из натуральной кожи. Часы должны быть оснащены элементами питания, срок службы которых — 12 месяцев.

Чистопольское предприятие изготавливало подарочные наручные часы с гербами Нижегородской, Самарской областей, Чечни, Татарстана и других регионов страны. Также «Восток-Тайм» выпускал часы с символикой 300-летия прокуратуры РФ, 30-летия МЧС России.

Татьяна Леухина