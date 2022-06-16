Новости общества

05:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жители Челнов в рамках субботника «ЭкоФест-2022» собрали более 100 мешков мусора

04:32, 16.06.2022
Жители Челнов в рамках субботника «ЭкоФест-2022» собрали более 100 мешков мусора
Фото: nabchelny.ru

15 июня на территории набережной Табеева студенты колледжа и университета, а также преподаватели и сотрудники Набережночелнинского филиала Казанского Инновационного университета провели субботник «ЭкоФест-2022». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Школа эковолонтеров XXI века» при поддержке Минтруда Татарстана. Участники собрали более 100 мешков мусора, среди которого были старые покрышки, стекло, картонные коробки, пластик и другое.

Фото: nabchelny.ru

В Татарстане по итогам санитарно-экологического двухмесячника, стартовавшего в первый день апреля, вывезли 510 тысяч кубометров отходов. Представители муниципалитетов высадили также более 760 тысяч деревьев и кустарников, а предприятия и организации — около 540 тысяч.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также