Жители Челнов в рамках субботника «ЭкоФест-2022» собрали более 100 мешков мусора

15 июня на территории набережной Табеева студенты колледжа и университета, а также преподаватели и сотрудники Набережночелнинского филиала Казанского Инновационного университета провели субботник «ЭкоФест-2022». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Школа эковолонтеров XXI века» при поддержке Минтруда Татарстана. Участники собрали более 100 мешков мусора, среди которого были старые покрышки, стекло, картонные коробки, пластик и другое.

Фото: nabchelny.ru

В Татарстане по итогам санитарно-экологического двухмесячника, стартовавшего в первый день апреля, вывезли 510 тысяч кубометров отходов. Представители муниципалитетов высадили также более 760 тысяч деревьев и кустарников, а предприятия и организации — около 540 тысяч.



Дарья Акимова