За сутки из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуировали почти 22 тысячи человек

Фото: кадр видео Минобороны России

Руководитель межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы 21 999 человек, в том числе 2 351 ребенок. Об этом сообщает ТАСС.



Всего с начала спецоперации эвакуированы 1 864 947 человек, из которых 294 636 детей. Российскую границу пересекли 278 264 личных автомобиля, за эти сутки — 3,9 тысячи машин.

Кроме того, за минувшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию поступило 87 обращений с просьбами об эвакуации в Россию с Украины. Всего в базе данных штаба 2 758 136 таких обращений из 2 138 населенных пунктов.



Фото: кадр видео Минобороны России

10 июня сообщалось об эвакуации за сутки 21 632 человек, в том числе 2 878 детей. На горячую линию штаба тогда поступило 47 обращений.

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Дарья Акимова