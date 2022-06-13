В некоторых домах Нижнекамска отключат горячую воду с 14 по 17 июня

В некоторых жилых домах на пяти улицах Нижнекамска отключат горячую воду с 14 по 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Причина отключения — проведение ремонта на участке теплосети по улицам Корабельной и Юности.

Так, горячей воды не будет:

по ул. Корабельной в домах №20, 20а, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 40;

по пр. Химиков домах №30, 30а, 30б, 31, 32, 36а, 36;

по ул. Юности в домах №20, 20а, 22, 24, 26;

по ул. Студенческой в домах №25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 35;

в детских садах №14, 16, школе №23, индустриальном техникуме, технологическом колледже, кожно-венерологическом диспансере, наркологическом диспансере, психоневрологическом диспансере.

Из-за ремонта по улице Юности воду отключат:

по пр. Химиков в домах №6, 16г, 12б, 14, 14а, 14б, 14в, 12а, 16б, 12, 2, 6, 8а, 4, 6а, 8;

по ул. Вокзальной в домах №28, 30, 32, 34, 36, 38;

по ул. Юности в домах №33, 35, 37;

в школах №19, детских садах №39, 40, 47.

15 июня в Казани, в некоторых частных домах Приволжского района временно прекратится подача газа. Отключение связано с работами по замене газораспределительного пункта.

Дарья Акимова