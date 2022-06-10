Факиля Сафина избрали руководителем Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар
Татарский писатель Факиль Сафин возглавил челнинское отделение Всемирного конгресса татар. Об этом сообщается на сайте организации.
Сафин — татарский писатель, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая. Он возглавляет самое большое региональное отделение Союза писателей в городе.
Заседание учредительного собрания городского отделения Всемирного конгресса татар утвердило кандидатуру Сафина на заседании, которое прошло вчера. Ее выдвинул замруководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов.
В апреле стало известно, что в Доме народов России в Москве могут создать офис Всемирного конгресса татар. В совещании приняли участие вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, заместитель директора Дома дружбы народов Татарстана Наталья Мясникова, директор Дома народов России Андрей Березин и другие.
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