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Факиля Сафина избрали руководителем Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар

07:36, 10.06.2022
Факиля Сафина избрали руководителем Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар
Фото: tatar-congress.org

Татарский писатель Факиль Сафин возглавил челнинское отделение Всемирного конгресса татар. Об этом сообщается на сайте организации.

Сафин — татарский писатель, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая. Он возглавляет самое большое региональное отделение Союза писателей в городе.

Заседание учредительного собрания городского отделения Всемирного конгресса татар утвердило кандидатуру Сафина на заседании, которое прошло вчера. Ее выдвинул замруководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов.

В апреле стало известно, что в Доме народов России в Москве могут создать офис Всемирного конгресса татар. В совещании приняли участие вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, заместитель директора Дома дружбы народов Татарстана Наталья Мясникова, директор Дома народов России Андрей Березин и другие.

Татьяна Леухина
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