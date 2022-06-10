В Казани объявлен набор волонтеров для проведения Сабантуя в «Лебяжьем»

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани объявлен набор волонтеров для проведения Сабантуя на территории лесопарка озера Лебяжьего. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что им предстоит помогать с организацией спортивных соревнований на центральном майдане, в работе фотозон, на детской площадке, в навигации по площадке и во многом другом. Всем желающим нужно заполнить анкету до 17 июня.

На территории парка «Лебяжье» Сабантуй состоится 19 июня. Также в этот день его отпразднуют в березовых рощах в поселках Мирном и Дербышках.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Празднование Сабантуя в этом году в Казани начнется 17 июня. 18 июня пройдут традиционные конные скачки на ипподроме Казани, начнутся они в 16.30. По словам начальника Управления культуры исполкома Казани Азата Абзалова, в основу лейтмотива праздника этого года лег прообраз матери, которая испокон веку является кормилицей для нас и наших предков.



Дарья Акимова