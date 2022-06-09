С 10 по 19 июня мультимедийные порталы свяжут Казань с девятью городами

На набережной Казани с 10 по 19 июня заработает мультимедийная инсталляция, приуроченная ко Дню России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На улицах десяти городов России будут установлены конструкции с экранами, через которые прохожие смогут посмотреть на жизнь других мест и пообщаться с жителями в режиме реального времени. Кроме столицы Татарстана, они соединят Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Калининград, Красноярск, Новосибирск, Ростов-на-Дону и федеральную территорию «Сириус» около Сочи.

Мультимедийные экраны будут работать круглосуточно, и города на них будут сменять друг друга по очереди.

Фото: Анна Сейтумерова

В конце этой недели татарстанцев ожидают длинные выходные в честь Дня России. Он отмечается 12 июня. В этом году праздник выпадает на воскресенье. Таким образом, дополнительный выходной день переносится на понедельник, 13 июня.

Дарья Акимова