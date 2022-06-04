В июне татарстанцев ожидает дополнительный выходной

В этом месяце в Татарстане ожидаются три выходных дня подряд. Об этом сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты республики.

Как напомнили в ведомстве, 12 июня отмечается День России. В этом году праздник выпадает на воскресенье. Таким образом, дополнительный выходной день переносится на понедельник, 13 июня.

Фото: realnoevremya.ru

— При пятидневной рабочей неделе 11, 12 и 13 июня являются днями отдыха, — говорится в сообщении Минтруда Татарстана.

В майские праздники посещаемость туристических объектов республики увеличилась на 20—30%. Например, как рассказал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, с 1 по 10 мая культурные объекты посетили 125 тысяч человек.

Диана Жиленкова