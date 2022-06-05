К орбитальной станции КНР запустили корабль «Шэньчжоу-14» с тремя тайконавтами на борту

С космодрома Цзюцюань к Национальной орбитальной станции «Тяньгун» отправился китайский космический корабль «Шэньчжоу-14». На его борту находятся три тайконавта, сообщает «Интерфакс».

Запуск был осуществлен в 05.44 мск с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F». Командиром корабля стал Чэнь Дун. Также в состав экипажа вошли Цай Цзючжэ и Лю Ян — первая женщина-космонавт Китая.

Отмечается, что космический корабль успешно вышел на орбиту. Ожидается, что тайконавты проведут на станции полгода. Экипажу необходимо будет настроить оборудование, выполнить научные исследования и другие задачи.



Тем временем «Роскосмос» планирует в этом году провести около 20 космических пусков после отказа от запусков спутников OneWeb и консервации космодрома Куру. Как рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, изначально планировалось 32 пуска.



Диана Жиленкова