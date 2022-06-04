Рогозин поручил восстановить работу телескопа eROSITA на обсерватории «Спектр-РГ»

Работа телескопа eROSITA вместе с российским прибором на орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» будет возобновлена. Соответствующее поручение дал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.



По его словам, это необходимо для науки. Как считает Рогозин, те, кто решил отключить немецкий телескоп по политическим причинам, не имел морального права на это, передает «РИА Новости».

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, космическая рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» перевела телескоп eROSITA в безопасный режим. Немецкие специалисты сделали это в связи с проведением специальной военной операции России на Украине.

«Спектр-РГ» запустили в космос летом 2019 года. Целью его работы является обзор всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского излучения, а также создание карты небесной сферы с рекордной чувствительностью.



Диана Жиленкова