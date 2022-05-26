Праздник с продолжением: новая «Классика на Дворцовой» в прямом эфире и архиве Wink

28 мая видеосервис Wink откроет для всех поклонников классической музыки возможность не выходя из дома оказаться на уникальной концертной площадке в сердце Санкт-Петербурга. В 21.50 в эфире телеканала «Все ТВ» начнется эксклюзивная прямая трансляция знаменитого музыкального шоу «Классика на Дворцовой». Сразу после завершения концерта запись будет доступна пользователям Wink в архиве, а значит, вернуться на Дворцовую, чтобы продолжить праздник, зрители смогут в любой момент.

В этом году проект, приуроченный ко дню основания Санкт-Петербурга, отмечает десятилетие. Афишу «Классики на Дворцовой» вновь украсят мировые звезды оперного искусства, которых хорошо знает публика: из Ла Скала, Метрополитен-опера, Венской государственной оперы, Баварской государственной оперы, Королевского оперного театра в Мадриде, Королевского театра Ковент-Гарден и Альберт-холла, Большого театра России и других ведущих театральных площадок мира. На сцену у Зимнего дворца выйдут артисты, которые не нуждаются в представлении, — колоратурное сопрано Мария Алейда, бас Ильдар Абдразаков, сопрано Вероника Джиоева, баритон Алексей Марков, меццо-сопрано Василиса Бержанская. Впервые в Петербурге выступит Витторио Григоло, один из самых востребованных оперных певцов современности, который в 23 года стал самым молодым тенором Ла Скала.

«Классика на Дворцовой» — это единство и гармония лучшего, чем восхищает Санкт-Петербург: архитектуры, музыки, хореографии и новейших цифровых технологий. «Ростелеком» не только поддерживает высокое искусство, но и помогает зрителям Wink в любой точке мира приобщиться к нему с помощью современных телекоммуникационных возможностей, — говорит вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

«Ростелеком» в статусе генерального партнера поддерживает крупнейший в России концерт классического искусства под открытом небом с 2019 года. Во многом благодаря этой поддержке проект хорошо знают и любят даже в самых отдаленных регионах. Общероссийские прямые трансляции концерта на канале «Все ТВ» в видеосервисе Wink смотрят миллионы зрителей от Калининграда до Владивостока. А с 2020 года показы записи петербургской «Классики на Дворцовой» круглый год становятся частью главных праздников в городах Сибири и центрального региона, Урала и юга России. Так, в Новосибирске звезды классики участвуют в оперном марафоне на самых больших экранах города в июле, в Екатеринбурге концерт собирает зрителей под августовским небом в рамках празднования дня города, а в Туле классика звучит на главном городском катке в новогодние праздники.

За музыкальное сопровождение концерта отвечает Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Дениса Власенко. Драматургией и хореографией «Классики на Дворцовой» занимались Полина Рассадина, Алла Духова и Андрей Брыканов, Наталья Иванова и Елена Теплова. Они создали единый спектакль, где выступления танцовщиков гармонично вписываются в формат концерта.

Полная программа события доступна на сайте. Возможность пересмотреть запись будет открыта для всех поклонников музыки: видеоконцерт появится в разделе «Классика на Дворцовой» в Wink в свободном доступе.

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