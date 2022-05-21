В Болгарской исламской академии погасили памятную почтовую марку в честь 1100-летия принятия ислама
В Болгарской исламской академии прошло торжественное гашение памятной почтовой марки в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.
На почтовом блоке изображены Белая мечеть и надпись «Принятию ислама Волжской Булгарией 1100 лет». А на конверте «первого дня» находится литография художника К.А. Тилли с надписью «Древний Болгар. Малый минарет. 1868 г.».
В торжественной церемонии участвовали президент республики Рустам Минниханов, Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, а также замглавы Минкульта России, секретарь федерального оргкомитета по празднованию 1100-летия Ольга Ярилова.
Вчера в Казани прошла церемония закладки первого камня Соборной мечети, которую построят на территории бывшего парка «Кырлай». Мероприятие приурочено к 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией.
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