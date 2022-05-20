ДУМ Татарстана выложило в открытый доступ обновленное издание Корана «Казан Басма» и компьютерный шрифт

В открытый доступ в интернете выложили электронную версию обновленного издания Корана «Казан басма» и его одноименного компьютерного шрифта. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

Их можно бесплатно скачать на сайте ДУМ РТ.

Фото: dumrt.ru

Напомним, шрифт создали на основе аутентичного типографского оттиска издания Корана «Казан басма», вышедшего в 1803 году в Азиатской типографии Казани и вошедшего в историю как первый печатный Коран в мусульманском мире.

«Казан басма» — первое печатное издание Корана в мусульманском мире, получившее научно-богословское признание и соответствовавшее стандарту «ар-Расм аль-Усмани». До этого Коран печатался в Европе и в Санкт-Петербурге.

В январе в столице Татарстана начали писать новое издание Корана, приуроченное к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Написание одной страницы занимает два дня. С учетом проверки текста на работу уйдет не менее двух лет.



Татьяна Леухина