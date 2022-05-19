В Казани утвердили индикаторы риска нарушения требований для проведения проверок работы ЖКХ

Казанская городская Дума приняла решение утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок в рамках жилищного контроля. Об этом говорится в сборнике документов мэрии города.

В список индикаторов риска входит трехкратный и более рост количества обращений о нарушениях, поступивших за определенную единицу времени, например, месяц или квартал.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, индикатором риска является отсутствие в течение трех и более месяцев актуальной информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам исследования банка «Русский стандарт», в целом по стране в первом квартале 2022 года средний платеж за ЖКУ составил 3 722 рубля, что на 5,5% больше по сравнению с прошлогодними показателями. Самое активное снижение среднего чека зафиксировали в трех городах России.

Диана Жиленкова