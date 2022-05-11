Захарова назвала экстремистским решение литовского сейма о признании России страной-террористом

Решение сейма Литвы о признании России «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», — экстремистское, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



По ее словам, страны, которые принимают подобные документы и декларации, делают такие «экстремистские шаги», входят в НАТО:

— На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам, — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат считает, что подобные заявления не имеют отношения к желанию урегулировать чрезвычайно сложную ситуацию на Украине.

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Вчера сейм Литвы назвал Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». В резолюции отметили, что Литва считает действия России на Украине геноцидом украинского народа, в связи с чем призывает международное сообщество создать «для расследования и оценки агрессии России» специальный международный уголовный трибунал.

Маргарита Головатенко