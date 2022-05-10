Парламент Литвы назвал Россию государством, «поддерживающим терроризм»

Сейм Литвы назвал Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт литовского парламента.



В заявлении сказано, что вооруженные силы России «сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок», и этим объясняется признание ее «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм».

В резолюции отметили, что Литва считает действия России на Украине геноцидом украинского народа, в связи с чем призывает международное сообщество создать «для расследования и оценки агрессии России» специальный международный уголовный трибунал.

Он должен быть наделен полномочиями выдавать международные ордеры на арест. Неприкосновенность главы государства и должностных лиц не должна ограничиваться иммунитетом, считает сейм.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что администрация страны рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма на фоне событий на Украине. По его словам, юристы изучают этот вопрос. Блинкен добавил, что Россия якобы терроризирует население Украины.

Маргарита Головатенко