СМИ заявили, что европейские курорты разоряются без отдыхающих из России

Популярные европейские курорты летом текущего года понесут весомые финансовые потери в результате значительного снижения потока туристов из России. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

На Кипре убытки от снижения туристического потока из России и Украины составят $520 млн. По предварительным подсчетам, страну посетят на 800 тысяч человек меньше, чем планировалось. Местная гостиничная ассоциация надеется, что российских туристов, которые традиционно занимали второе место по общему числу, заменят гости из Великобритании, Франции, Германии и Израиля.

Фото: Максим Платонов (архив)

Похожая ситуация сложилась также в Италии, Чехии и Франции. Под удар попала и Черногория.

С 9 апреля Россия возобновила авиасообщение с 52 странами. Регулярные и чартерные полеты, приостановленные из-за пандемии коронавируса, будут осуществляться в Аргентину, Афганистан, Алжир, Индию, Китай, Кувейт, Пакистан, Перу, Сербию, Сирию, Таиланд, Эфиопию, ЮАР и другие дружественные государства.

После начала специальной военной операции на Украине многие зарубежные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Москва в ответ на это приняла зеркальные меры. Среди закрывших воздушное пространство Польша, Чехия, Болгария и ряд других государств. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина