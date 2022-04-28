Правительство России утвердило порядок предоставления субсидий авиакомпаниям

Фото: Максим Платонов

Правительство России утвердило правила предоставления в этом году субсидий авиакомпаниям для возмещения расходов на перевозки внутри страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, поддержка оказывается по результатам отбора перевозчиков, который проводится на основе полученных заявок. Поводом для их отклонения являются недостоверность представленной информации, несоответствие участника отбора требованиям и т.д.

Фото: Максим Платонов

На получение субсидии могут претендовать авиакомпании, которые не находятся в процессе реорганизации и ликвидации, в отношении них не должна быть введена процедура банкротства. Также перевозчик не должен быть иностранным юридическим лицом и т.д.

Неделю назад стало известно, что власти страны дополнительно выделят 100 млрд рублей на поддержку авиаотрасли. Средства предусмотрели на частичную компенсацию расходов перевозчиков на внутренние полеты. Программа поддержки будет действовать до октября включительно.

Диана Жиленкова