В Казани на улице Павлюхина сбили двух пенсионерок — одна из них скончалась

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на улице Павлюхина произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу.



Автомобиль Volkswagen двигался в направлении улицы Назарбаева и сбил двух женщин в возрасте 73 лет и 71 года. Одна из пенсионерок скончалась на месте происшествия. Вторую пострадавшую госпитализировали с различными травмами.

По предварительным данным, пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Степень виновности участников ДТП будет установлена в ходе следственных мероприятий.

В этом месяце стало известно, что в Татарстане перед судом предстанет житель Узбекистана, который устроил смертельное ДТП. От полученных травм скончался пассажир обвиняемого. Свою вину мужчина полностью признал.

Диана Жиленкова