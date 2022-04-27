В Казани незаконно оборудовали посадочную площадку для полетов гироплана

В Казани земельный участок незаконно оборудовали под посадочную площадку для полетов гироплана. Об этом сообщили в Татарской транспортной прокуратуре.



По данным ведомства, участок предназначается для ведения фермерского хозяйства. Однако с него незаконно проводились полеты гироплана. Площадка не была зарегистрирована в Росавиации.



— Такая незаконная деятельность создает угрозу безопасности полетов, может повлечь авиационные происшествия, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан, — пояснили в прокуратуре.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Советский районный суд города направили иск о прекращении деятельности посадочной площадки до устранения допущенных нарушений.



Также в этом месяце сообщалось, что житель Казани предстанет перед судом за проведение платных прогулок по Волге на неисправном теплоходе. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.



Диана Жиленкова