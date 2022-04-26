В Челнах полицейские изъяли более 2 тысяч литров контрафактного алкоголя

В Набережных Челнах сотрудники полиции обнаружили и изъяли в одном из гаражей более двух тысяч литров алкогольной продукции, сообщили в МВД по Татарстану.



Образцы изъятой алкогольной продукции направлены на экспертизу в ЭКЦ МВД России по Челнам, по ее результатам примут процессуальное решение.

Сотрудники полиции установили и пресекли реализацию алкоголя в Казани — ей занимался местный житель, не имея сопроводительных документов. Сотрудники полиции изъяли с места происшествия алкогольную продукцию без сопроводительных документов — водку, пиво, ром, шампанское, ликер.

В Казани установили еще несколько фактов реализации алкогольной продукции без документов, которые бы подтверждали легальность их производства и оборота. Так, продавец одного из магазинов продавала пиво, а вахтер-охранник одного из ТСЖ, находясь на посту охраны в многоквартирном доме, продавал спиртосодержащую жидкость в пластиковой таре.

В действиях «продавцов» усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами), ч.2, ч.3 ст.14.16 (оборот этилового спирта за исключением розничной продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота), ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии).

Фото: realnoevremya.ru

В начале апреля полиция задержала 61-летнего жителя Казани, подозреваемого в организации производства и розничной продажи этилового спирта без необходимой для этого лицензии. Казанец организовал производство в гаражных боксах в поселке Дербышки. В помещении изъяли 176 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 880 литров. Исследование показало, что доля этилового спирта в изъятой жидкости — порядка 93%. Общую стоимость жидкости оценили в 216 тысяч рублей.

В октябре прошлого года МВД России предложило установить госрегулирование оборота метанола в стране. Предложение у ведомства возникло на фоне многочисленных отравлений суррогатным алкоголем.

Маргарита Головатенко