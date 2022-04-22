В Казани перед судом предстанет водитель, сбивший супружескую пару на ул. Тэцевской

Фото: Максим Платонов

50-летний житель Казани, сбивший вечером 16 ноября 2021 года супружескую пару на ул. Тэцевской, предстанет перед судом. Свою вину он полностью признал, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, управлял автомобилем Ford Escape и на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 39-летнего мужчину и 36-летнюю женщину. От полученных травм супруги скончались на месте ДТП. У них остались двое несовершеннолетних детей.

Мужчине предъявлено обвинение в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело рассмотрит Московский районный суд Казани.

Авария на улице Тэцевской в Казани попала на видео. Кадры момента ДТП опубликовали в соцсетях.



Татьяна Демина