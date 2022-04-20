На предприятиях СИБУРа в Татарстане планируют внедрить наиболее эффективные технологии

Определен список наиболее эффективных технологий для внедрения на «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме». Как отмечается в информации для СМИ, распространенной СИБУРом, речь идет о системах ЭКОНС, СУУТП и RTO, уже подтвердивших свою результативность на других предприятиях холдинга и принесших компании только по итогам 2021 года более 2,2 млрд рублей.

ЭКОНС — система визуализации влияния на общую экономику предприятия наиболее значимых параметров процессов: перепады давления, расход сырья, реагентов, энергоресурсов.

Ближайший аналог СУУТП, или системы усовершенствованного управления технологическим процессом (в мировой практике известна как Advanced Process Control (APC), — автопилот самолета. Система осуществляет контроль над всеми параметрами и, реагируя на поступающие данные, с интервалом в 30 секунд вносит корректировки в технологические процессы, тем самым повышая выход целевых продуктов и снижая расход ресурсов.

RTO — система онлайн-оптимизации технологических процессов, позволяющая учитывать широкий спектр переменных значений: затраты сырья, материалов, энергоносителей, доходов от реализации конечной продукции. На основе этой информации в режиме реального времени система оптимизирует подконтрольные процессы, наращивая производство наиболее маржинальных продуктов, тем самым помогает достигнуть компании максимальной операционной прибыли.

В сообщении СИБУРа отмечается, что внедрение этих инструментов — первый этап цифровизации татарстанских производств с целью улучшения процессов и повышения их эффективности.

«Мы планируем внедрять точечные проекты, после чего будем постепенно масштабировать необходимый портфель инструментов на всех предприятиях в Татарстане. Для этого создаются специальные цифровые офисы, в которых будет применяться комплексный подход при внедрении того или иного улучшения — это позволит цифровым проектам дополнять друг друга и создавать эффект синергии. Покрытие основных и вспомогательных производств займет около 3-4 лет», — приводятся в релизе слова руководителя по цифровому развитию и поддержке процессов производства «СИБУР Диджитал» Ильи Якимова.

Одновременно с этим цифровые офисы займутся развитием успешных практик, уже реализованных на татарстанских производствах СИБУРа, в том числе техническое зрение контроля качества продукции, «Умный склад», система мониторинга воздуха и сточных вод, в режиме онлайн взаимодействующая с профильным госорганом.