GT: жесткая риторика против России помогает Байдену отвлечь внимание от проблем в США

Президент США Джо Байден использует жесткую риторику против России для того, чтобы отвлечь внимание от проблем в экономике Америки и сохранить свой рейтинг, такое мнение приводится в редакционной статье китайской газеты Global Times, сообщает ТАСС.



Издание считает, что именно с этой целью Байден употребляет термин «геноцид». Он говорит его о ситуации на Украине легко, без веских доказательств. США прибегают к такому методу не в первый раз — они обвиняли в «геноциде» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе власти КНР незадолго до украинского кризиса.

— США никогда не были олицетворением справедливости, их соответствующие формулировки не являются священными. Имеет ли место геноцид, нужно определять на основе фактов, а не на основе того, что скажут Соединенные Штаты, — считает профессор университета Фудань Шэнь И.

Ранее в Global Times заявляли, что США нарушили обещания о нерасширении НАТО, данные России после окончания холодной войны, и не стали извиняться за это. Как считает автор статьи, США и союзники восприняли распад СССР и социалистического блока как свою победу и начало нового мирового порядка, который охарактеризуется их доминированием. Эти события американский политолог Фрэнсис Фукуяма назвал «концом истории».

Маргарита Головатенко