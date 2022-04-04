GT: США нарушили обещания не расширять НАТО и не извинились перед Россией

США нарушили обещания о нерасширении НАТО, данные России после окончания холодной войны, и не стали извиняться за это, пишет китайская газета Global Times.



Как считает автор статьи, США и союзники восприняли распад СССР и социалистического блока как свою победу и начало нового мирового порядка, который охарактеризуется их доминированием. Эти события американский политолог Фрэнсис Фукуяма назвал «концом истории».

Как считает ведущий ученый Джон Миршаймер, это логическая особенность теории международных отношений, когда одну страну хотят окружить с помощью враждебного военного союза: «Запад не извиняется за это, полагая, что имеет право поступать так согласно логике «конца истории».

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Научный сотрудник Китайского института международных исследований Кан Цзе описывал для аудитории Поднебесной ключевые стадии взаимодействия НАТО и России за последние 30 лет.



Маргарита Головатенко