Внешний долг России достиг минимума за 13 лет

Внешний долг России в первом квартале 2022 года уменьшился на $26,5 млрд и достиг $453,5 млрд. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ЦБ РФ.

Объем внешней задолженности стал минимальным за 13 лет, с 1 апреля 2009 года он составлял $445,5 млрд.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

По данным ЦБ, на динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов. Внешняя задолженность частного сектора (банки и прочие секторы) уменьшилась за первый квартал на $16,2 млрд, до $367,4 млрд.

На прошлой неделе Минфин России впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями на $649,2 млн из-за отказа иностранного банка исполнить поручения в валюте. 29 марта в Минфине рассказали об исполнении обязательств по выплате купона по евробондам на сумму $102 млн со сроком погашения в 2035 году. Средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов получил накануне Национальный расчетный депозитарий.



Татьяна Леухина