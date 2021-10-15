Рогозин заявил о завершении сборки аппарата для миссии «Луна-25»

Космический аппарат для осуществления миссии «Луна-25» собран и готовится к пуску с космодрома Восточный в Амурской области, сообщает ТАСС.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация работает над определением новой даты, которая перенесена с мая на июль.

У России есть собственная лунная программа: первая для нашей страны со времен Советского Союза лунная миссия планируется на 2022 год («Луна-25»), миссия «Луна-26» должна быть запущена в 2024 году, «Луна-27» — в 2025 году, «Луна-28» — в 2027—2028 годах.

Несколько лет над был перенесен запуск на Луну космических аппаратов «Луна-26» и «Луна-27». Об это сообщил директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый. Тогда «Луну-26» планировали запустить вместо 2020-го в 2021 году, а «Луну-27» — вместо 2021-го в 2022 году.

Алексей Нечаев