Трое казанцев предстанут перед судом за сбыт поддельных пятитысячных купюр

Троих жителей Казани в возрасте от 18 лет до 21 года обвинили в сбыте поддельных денег (ч.1 ст.186 УК РФ). Об этом сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.



По версии следствия, с декабря 2020 года по январь 2021 года двое молодых людей в Казани и Зеленодольске расплатились семью поддельными пятитысячными купюрами в аптеках и торговых точках. Фальшивые деньги обвиняемые приобрели через Интернет.

Фото: прокуратура Татарстана

Также в январе прошлого года 18-летний казанец передал соучастникам четыре поддельные пятитысячные купюры. При сбыте одной из них в столице Татарстана обвиняемых задержали полицейские. Поддельные купюры изъяли.

Полностью признали вину только двое фигурантов. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время уголовное дело направят в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Недавно в Казани по подозрению в сбыте фальшивых денег был задержан 26-летний мужчина. Он приобрел 15 поддельных денежных купюр, четыре из которых сбыл на территории одного из городских рынков.



Диана Жиленкова