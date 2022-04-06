Первые тонны малеинового ангидрида получены на предприятии СИБУРа

Не имеющее аналогов в России новое производство СИБУРа приступило к работе на площадке «ЗапСибНефтехима». В марте текущего года на новом производстве малеинового ангидрида (МАН) завершены пусконаладочные работы и получены все необходимые разрешения для ввода промышленного объекта в эксплуатацию. В конце марта первые тонны продукта были направлены на омологацию российским производителям в сегментах строительства и топливных компонентов. До конца 2022-го планируется выйти на проектную мощность в 45 тыс. тонн продукта в год. Как сообщается в распространенном компанией релизе, этого объема с запасом хватит для обеспечения внутрироссийского спроса.

МАН необходим при производстве лакокрасочных материалов, стеклопластиков, искусственного камня, ненасыщенных полиэфирных смол. Пленок и синтетических волокон, используется в фармацевтике, изготовлении моющих средств, пластификаторов, присадок и пр. До реализации СИБУРом масштабного инвестиционного проекта используемый на российских предприятиях МАН был полностью импортным.

«Появление в нашей стране собственного производства МАН приведет к достижению важных экономических, экологических и социальных эффектов. Мы полностью сможем обеспечить потребности отечественных товаропроизводителей в МАН, нивелируя зависимость от зарубежных поставок, простимулировать развитие импортозамещения среди отечественных компаний в различных отраслях экономики, а также увеличить объем неэнергетического несырьевого экспорта», — цитируются в распространенном СИБУРом релизе слова председателя правления, генерального директора ООО «СИБУР» Михаила Карисалова.

По словам начальника производства МАН «ЗапСибНефтехима» Василия Казакова, чистота продукта отвечает необходимому технологическому уровню в 99,85%, что подтверждено результатами лабораторных исследований. Производство налажено по одной из самых безопасных и экологичных в мире технологий.

«С запуском нового производства СИБУР увеличит глубину переработки углеводородов при использовании собственного сырья — бутана, который будет поступать с центральной газофракционирующей установки предприятия», — отметил генеральный директор «ЗапСибНефтехима» Максим Рогов.