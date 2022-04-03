На проведение фестиваля родословной в Казани направят 2,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Государственный комитет Татарстана по архивному делу объявил тендер на проведение фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез». Начальная цена договора — 2,5 млн рублей.

В комплекс работ входят разработка общего сценарного плана, организация генеральной репетиции с семьями-участниками, постановка номеров, ообеспечение звуковым и световым сопровождением, аренда помещения и др.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также подрядчику необходимо организовать питание для участников, жюри и гостей, подготовить сертификаты и дипломы, приобрести цветы. Предполагается, что мероприятие пройдет 15 мая этого года в Казани.

Заявки на участие принимаются до 11 апреля. Подрядчика определят 13 апреля.

В феврале был объявлен тендер на проведение молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие» в Казани. На эти цели предусмотрели 1,7 млн рублей. Выполнить работы подрядчику необходимо до 30 апреля.



Диана Жиленкова