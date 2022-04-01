Иван Максимов назначен новым главным тренером «Ак Барс-Динамо»

Новым главным тренером казанской команды по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» назначен Иван Максимов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Его назначение состоялось сегодня на стадионе «Ракета». Нового главного наставника представил клубу первый зампредседателя ОГО ФСО «Динамо» Татарстана Салават Гайсин. На церемонии также присутствовали директор «Ак Барс-Динамо» Валерий Носов и директор «Ракеты» Линар Гарипов.

Максимов родился 24 июня 1973 года в Красноярске. В разные годы выступал за команды: красноярский «Енисей», хабаровский «СКА-Нефтяник и московский «Динамо». Является четырехкратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка мира, восьмикратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России и обладателем других званий.

Предыдущий главный тренер «Ак Барс-Динамо» Михаил Пашкин, завершив контракт, принял решение покинуть клуб.

Фото: akbars-dynamo.ru

Пашкин был назначен главным наставником команды в ноябре 2021 года. Он играл за клубы «Волга» (Ульяновск), «Зоркий» (Красногорск), «Енисей». С января 2021 года входит в тренерский штаб сборной России.

Дарья Акимова