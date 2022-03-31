«Ростех» планирует до 2030 года выпустить более 500 гражданских отечественных самолетов

В «Ростехе» рассказали, что намерены перестроить существующие авиапрограммы и поставить на российский рынок больше 500 гражданских отечественных самолетов до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителей госкорпорации, речь идет о таких самолетах, как МС-21, SSJ и Ил-114, а также наращивании серийного производства Ту-214 и Ил-96.

В «Ростехе» также добавили, что перед ними стоит еще одна задача. Это обеспечение своевременного и надежного сервисного обслуживания текущего парка авиакомпаний для избегания простоев по причине отсутствия иностранных запчастей или специалистов.

Фото: Максим Платонов

Сегодня российский президент Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать стратегию развития авиаотрасли в стране. Он отметил, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в этой отрасли в ближайшее время не будет, и заявил о необходимости поддержать авиакомпании и доступность перевозок.

Дарья Акимова