В Татарстане в среду ожидаются метель и сильный ветер

В Татарстане в среду, 30 марта, ожидается ухудшение погоды, сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, завтра днем ожидаются: кратковременная метель, сильный ветер порывами до 15 м/с, на дорогах сильная гололедица.

В среду и четверг, 30 и 31 марта, в Татарстане ожидается мокрый снег и дождь. Ночью прогнозируется от -1 до -7 градусов. В ночь на 31 марта при прояснениях похолодает до -8... -11 градусов. Днем ожидается от 0 до +5 градусов.

Фото: Максим Платонов

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказал, что метеорологическое лето может прийти в Татарстан уже в 20-х числах мая. По его словам, в этот период температура может быть выше климатической нормы примерно на один градус. В июне и августе показатели ожидаются в пределах нормы. А в июле погода будет немного холоднее, чем обычно.

Максим Кокунин