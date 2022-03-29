На дорогах Казани образовались 7-балльные пробки

Фото: Максим Платонов (архив)

Этим утром на казанских дорогах образовались пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», появившиеся заторы оцениваются в 7 баллов.

Движение затруднено на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Николая Ершова, Гвардейской, Аделя Кутуя, Достоевского, Космонавтов, Сибгата Хакима, Тихомирова, Танковой, Даурской, Павлюхина.

Фото: скриншот

Кроме того, пробки образовались на проспектах Победы, Ямашева, Ибрагимова и Щербаковском переулке, а также на Оренбургском тракте.

Накануне синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Татарстане. Сегодня в республике ожидаются метели с ухудшением видимости до 500—1000 метров, сильный южный и юго-западный ветер, местами порывами 18—23 м/с. На дорогах гололедица и снежная каша.

Диана Жиленкова