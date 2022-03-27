Татарстанцев предупредили о сильном ветре и метели 28 марта

Фото: Максим Платонов

В понедельник, 28 марта, в Татарстане ожидается сильный ветер и кратковременная метель. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью ожидается сильный западный, юго-западный ветер порывами до 15 м/с. Местами на дорогах возможна сильная гололедица.

В понедельник синоптики прогнозируют в Татарстане от 0 до -5 градусов. Днем установится облачная погода с прояснениями.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в следующем месяце жителей Татарстана ожидает аномально теплая погода. В апреле в республике средняя месячная температура воздуха составляет +4,4 градуса, но она будет выше нормы, предупредили в Гидрометцентре РТ.



Татьяна Демина