Немецкий политик заявил, что Россия фактически контролирует 20% газовых хранилищ Германии

Немецкий политик, социал-демократ Бенгт Бергт заявил, что Россия фактически контролирует пятую часть всех газовых хранилищ Германии. Об этом сообщает RT.

По его словам, их объем сопоставим с половиной Боденского озера. Оно находится в Предальпах, на границе Германии, Швейцарии и Австрии, и имеет площадь 536 кв. км.

Политик добавил, что существующая зависимость Германии от российского газа зиждется на ошибках прошлого.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Катаре заявили, что у Европы пока нет альтернативы российскому газу. На долю России приходится 30—40% его поставок в ЕС.

Накануне глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что немецким компаниям не стоит соглашаться на требования России по оплате поставок топлива рублями. При этом он подчеркнул, что ФРГ не должна отказываться от газовых договоров с Россией.

Дарья Акимова