В Казани Республиканский противотуберкулезный диспансер переедет в новое здание

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер переедет в новое здание, расположенное по адресу проспект Победы, 69б. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам главврача РКПД Алексея Алексеева, в новое здание переедут все отделения диспансера, включая детское и флюорографическое, и административно-хозяйственный корпус. Также на базе поликлиники создадут службу амбулаторной эндоскопии. Здесь установят новое эндоскопическое оборудование и модернизируют уже существующие бактериологические лаборатории.

Алексеев добавил, что было отремонтировано два корпуса будущего единого туберкулезного диспансера. Он сможет каждый день принимать до 680 человек, среди них 420 взрослых и 260 детей. Главврач также считает, что объединение отделений диспансера обеспечит безопасный санитарно-эпидемиологический режим в соответствии с современными требованиями.

Фото: kzn.ru

В феврале сообщалось, здание реабилитационно-травматологического центра по адресу Проспект Победы,69б отремонтируют за 196 миллионов рублей. Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал, что сюда переедет только поликлинический комплекс с Шаляпина, 20, а стационара там не будет. Подробности — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова