Театр кукол «Экият» покажет спектакль на фестивале «Золотая маска» в Москве

Фото: Пресс-служба театра кукол "Экият"

30 и 31 марта в Москве на сцене Центрального театра кукол им. С.В. Образцова татарский государственный театр кукол «Экият» представит спектакль «Адәмнәр» («Люди») Галимджана Ибрагимова. Показ пройдет в рамках конкурсной программы XXVIII фестиваля «Золотая Маска».

Спектакль рассказывает о голоде, свирепствовавшем в Поволжье и на Урале в 1921—1922 годах. Премьера в Казани состоялась 24 июня прошлого года.

«Адәмнәр» в постановке Ильгиза Зайниева номинирован на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска 2022». Казанцы представлены в пяти номинациях:

«Лучший спектакль в театре кукол».

«Лучшая работа режиссера» — Ильгиз Зайниев.

«Лучшая работа художника» — Сергей Рябинин.

«Лучшая работа актера» — Дилюс Хузяхметов.

«Лучшая работа актера» — Альбина Шагалиева.

Церемония вручения премии «Золотая маска» запланирована на 20 апреля на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Анна Тарлецкая