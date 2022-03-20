Нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes объявила о приостановке инвестиции в России

Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company сообщила о приостановке новых инвестиций для своей деятельности в России. Об этом пишет «РИА Новости».

«Компания продолжает соблюдать действующее законодательство и санкции при выполнении текущих договорных обязательств», — говорится в заявлении.

Baker Hughes — американская компания, работающая более чем в 120 странах мира. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале марта США ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Также палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Инициативу поддержали 424 законодателя, восемь выступили против.



Татьяна Леухина