В Казани начался ремонт общественных туалетов

В столице Татарстана стартовал ремонт общественных туалетов, расположенных на территории города. В частности, ремонтные работы ведутся в парках и скверах, сообщает мэрия Казани.

Так, планируются замена и утепление кровли, стен, а также установка сантехники. Ремонтные работы уже проведены в парке «Калейдоскоп», сквере Славы и Лядском саду. Обновляются и павильоны, расположенные в парке им. Горького.

Еще предстоят ремонтные работы на улице Баумана, в парках «Черное озеро», «Континент» и др. В общей сложности на содержании города находятся 46 общественных туалетов.

В прошлом году на содержание общественных туалетов в столице РТ предусмотрели 38 млн рублей из городского бюджета. Услуги по чистке и уборке необходимо было оказать на 46 объектах.

Диана Жиленкова