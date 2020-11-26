Содержание общественных туалетов в Казани в 2021 году обойдется в 38 млн рублей

На содержание общественных туалетов в Казани из бюджета города потратят 38 млн рублей. Об этом свидетельствую материалы сайта госзакупок.

Подать заявку на участие в тендере можно до 4 декабря. Победитель аукциона обязуется оказывать услуги по чистке и уборке 46 общественных туалетов Казани.



Напомним, что на содержание общественных туалетов в Казани в 2020 году потратили более 40 млн рублей.



Татьяна Демина