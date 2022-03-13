Джонсон: Великобритания продолжит искать пути укрепления самообороны Украины

Лондон продолжит искать различные варианты укрепления самообороны Украины. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с лидером украинского государства Владимиром Зеленским.

По его словам, Великобритания будет по-прежнему поддерживать Украину во всех ее усилиях в целях предотвращения разрушительного конфликта, передает «РИА Новости».



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Недавно Джонсон заявил, что Запад не может нормализовать отношения с Россией, как после 2014 года. По его словам, необходимо задуматься о коллективной безопасности.

Сегодня стало известно, что Минобороны Чехии продолжит поставки военных материалов для правительственных войск Украины. В частности, Киеву предоставят военные материалы на общую сумму 725 млн крон или около $31,5 млн.

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Диана Жиленкова