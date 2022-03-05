ФСБ задержала члена «Крымско-татарского батальона», участвовавшего в энергоблокаде Крыма

Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму гражданина Украины, входящего в незаконное вооруженное формирование «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана» и участвовавшего в энергоблокаде полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы.

Задержанным оказался мужчина 1959 года рождения. По данным ФСБ, он вступил в состав этого батальона в 2015 году. Под руководством инструкторов прошел тактико-специальную и огневую подготовку и в ноябре того же года участвовал в экономической и энергетической блокаде Крыма.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»). Мужчину заключили под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного им преступления.

Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что боевики националистических батальонов на Украине удерживают в заложниках в качестве живого щита порядка 5 тысяч иностранных граждан. К открытым гуманитарным коридорам не смогли добраться 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи.



Дарья Акимова