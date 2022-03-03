Банк России ввел комиссию 30% для физлиц при покупке валюты на бирже

Банк России ввел комиссию в размере 30% для физлиц при покупке валюты на бирже, сообщили в ЦБ.



«30% комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», — сообщили в Банке России ТАСС.

Фото: Анна Сейтумерова

Ранее Центробанк запретил выплату дивидендов за рубеж. То есть теперь российские компании могут выплачивать их всем лицам, кроме нерезидентов. При этом регулятор предписал не списывать ценные бумаги с их счетов.

Маргарита Головатенко