Маркус Гранлунд и Джеф Плэтт покинули «Салават Юлаев»

Финский нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд собрал форму и покинул расположение уфимского клуба. Об этом сообщает «Чемпионат». Остальные легионеры команды, по информации источника, провели беседу с руководством по поводу возможного отъезда, но пока остались в клубе.

Также, по информации инсайдера Алексея Шевченко, покинул команду на условиях «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт. Ранее канадец с белорусским паспортом попросил покинуть расположение клуба, но не смог уехать из-за визовых вопросов.

Сегодня уфимцы проведут первый матч первого раунда плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина против новосибирской «Сибири».

В текущем сезоне Гранлунд провел 41 матч, в котором набрал 38 (8+30) очков. Джефф Плэтт провел 40 матчей в регулярке, набрав 10 (3+7) очков.

Ранее состав участников КХЛ покинули финский «Йокерит» и рижское «Динамо».